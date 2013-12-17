《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港12月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.753港元 ）
美股道琼工业指数 周一收高129.21点，或0.82%，报15,884.57点。因美国及欧洲经济数据皆报喜。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 189.830 -2.47 34111 14.718 0.12 中国铝业 8.600 0.12 25174 2.667 -0.11 中国移动 52.310 0.23 167249 81.112 1.01 中国人寿 47.650 -0.48 42310 24.629 0.12 中石油 111.760 -0.22 26997 8.665 0.17 中石化 83.260 -0.53 19580 6.455 0.55 汇丰控股 53.420 0.68 167167 82.833 1.26 中电信 50.350 0.82 11858 3.904 0.61 中国联通 15.040 0.67 83180 11.661 0.70 兖州煤业 9.530 -1.45 82678 7.389 -0.82 华能国际 36.490 -0.55 7403 7.073 0.61 南方航空 20.140 0.20 3317 3.123 -0.23 东方航空 18.760 -2.19 2634 2.909 -0.04 中芯国际 3.820 1.60 152457 0.592 -1.28
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。