两岸金融：金管会称T股挂牌放缓，台沪证交所研议ETF相互挂牌--报载

路透台北12月17日 - 本地工商时报周二报导，针对开放大陆企业来台第一上市，即所谓T股挂牌，台湾金融监督管理委员会将在12月底与大陆证监会启动初步协商。

报导引述金管会主委曾铭宗表示，原定今年上路的T股挂牌，因牵涉问题复杂，因此开放速度〞放缓〞，但最快本月底即会启动两岸工作小组层级的洽商，逐步敲定T股挂牌细节。

曾铭宗表示，大陆企业来台发行T股，涉及财报揭露、会计师是否赴大陆实地查核、如何召开股东会、如何课税、若有疑似内线交易时如何执法等问题，牵涉层面相当复杂，本来是今年研议的重要政策之一，但就是因为有太多问题必须先厘清，因此开放速度有放缓。

曾铭宗表示，什么是〞T股〞，目前也没有明确定义，会与大陆证监会先洽谈，确认相关细节及实务执行面，同时大陆企业要来台挂牌上市，也必须取得证监会核准，目前不排除在确定相关投资人保护、资讯透明等细节后，先从陆资持股逾30%以上的企业专案核准上市。

此外，该报也于周二报导，立法院财政委员会上日考察台湾证交所，该所总经理林火灯进行作业务报告时指出，为深化两岸证券业合作，将适时开放两岸证券业指数合作，拟率先与上海证交所开放两岸ETF（指数股票型基金）相互挂牌。

报导引述林火灯表示，证交所董事长李述德已与上海证交所研议签署业务合作备忘录（MOU），双方正就签署MOU文字沟通中，惟未来与上海证交所展开的业务合作，不一定只受限于需签署MOU。

林火灯指出，将适时开放两岸证券业指数合作，如指数相互授权发行相关商品，相互授权合编指数等。