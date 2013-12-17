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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 08:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行会议记录出炉后小幅走高

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* 澳洲央行公布会议记录后，澳元/美元自0.8930/35升至0.8955

* 记录对澳元的评论未变，“(澳元)处在令人不安的高位”，“需贬值以实现均衡增长”

* 部分人原本预期会有关于澳洲央行再度干预的更多细节

* 澳元/美元有望靠近周一高点0.8970，停止单在0.8975 (完)

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