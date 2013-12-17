全球金市：金价连续第三天上扬，关注美联储会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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大多数经济分析师认为美联储在明年3月前不会开始缩减刺激，这可能促使黄金投资者在周二开始的两日会议前回补部位。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周一其黄金持仓量减少8.7吨至818.90吨，为10月21日以来最大流出量。
Turquoise Hill Resources 表示，母公司力拓 已获银行延长承诺为蒙古奥尤陶勒盖铜金矿地下矿山拓展项目提供资金。
另一方面，商品交易商托克(Trafigura)表示，其已同意为奥尤陶勒盖铜金矿融资，以换取买进产量的长期合约。
加拿大Centerra Gold 表示，如果未能与吉尔吉斯斯坦政府达成协议，可能考虑诉诸仲裁。(完)
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(编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。