全球金市：金价连续第三天上扬，关注美联储会议

大多数经济分析师认为美联储在明年3月前不会开始缩减刺激，这可能促使黄金投资者在周二开始的两日会议前回补部位。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周一其黄金持仓量减少8.7吨至818.90吨，为10月21日以来最大流出量。

Turquoise Hill Resources 表示，母公司力拓 已获银行延长承诺为蒙古奥尤陶勒盖铜金矿地下矿山拓展项目提供资金。

另一方面，商品交易商托克(Trafigura)表示，其已同意为奥尤陶勒盖铜金矿融资，以换取买进产量的长期合约。

加拿大Centerra Gold 表示，如果未能与吉尔吉斯斯坦政府达成协议，可能考虑诉诸仲裁。(完)

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