新加坡数据：11月非石油类出口较上月意外下降9.3%，同比亦降8.8%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡12月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显示，11月非石油类出口经季节调整后较上月下降9.3%，路透调查预估为增长2.0%；较上年同期下降8.8%，路透调查预估为上升4.3%。
以下为详细数据：
11月 10月
非石油类出口
经季调较前月变动(%) -9.3 +3.2
较上年同期变动(%) -8.8 +2.8
电子产品出口 -8.9 -1.4
药品出口 -46.9 -27.3
对欧盟出口 -26.6 -12.3
对美国出口 +10.3 -15.5
对中国出口 +16.2 +21.8
欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站：www.iesingapore.com (完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。