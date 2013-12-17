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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 08:58 BJT

新加坡数据：11月非石油类出口较上月意外下降9.3%，同比亦降8.8%

路透新加坡12月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显示，11月非石油类出口经季节调整后较上月下降9.3%，路透调查预估为增长2.0%；较上年同期下降8.8%，路透调查预估为上升4.3%。

以下为详细数据：

11月 10月

非石油类出口

经季调较前月变动(%) -9.3 +3.2

较上年同期变动(%) -8.8 +2.8

电子产品出口 -8.9 -1.4

药品出口 -46.9 -27.3

对欧盟出口 -26.6 -12.3

对美国出口 +10.3 -15.5

对中国出口 +16.2 +21.8

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站：www.iesingapore.com (完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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