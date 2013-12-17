新加坡数据：11月非石油类出口较上月意外下降9.3%，同比亦降8.8%

路透新加坡12月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显示，11月非石油类出口经季节调整后较上月下降9.3%，路透调查预估为增长2.0%；较上年同期下降8.8%，路透调查预估为上升4.3%。