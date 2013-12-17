离岸人民币：金管会称新发宝岛债利率不能低于点心债--报载

路透台北12月17日 - 本地经济日报周二报导，金管会主委曾铭宗日前找银行业者沟通达成共识，未来宝岛债票面利率将不低于香港点心债利率，以免打坏台湾宝岛债市场行情，让刚起步的宝岛债市还没站稳，就失去吸引力。

曾铭宗在立法院财政委员会视察证交所时表示，宝岛债的票面利率主要看发行年期等因素，日前他也找银行来谈，在台发的宝岛债，不应低于相同金融机构在香港发的点心债利率，所以会要求金融机构，承销费自己少拿可理解，但票面利率涉投资人权益，希望承销机构要留意利率问题。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)