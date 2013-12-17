离岸人民币：金管会称新发宝岛债利率不能低于点心债--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月17日 - 本地经济日报周二报导，金管会主委曾铭宗日前找银行业者沟通达成共识，未来宝岛债票面利率将不低于香港点心债利率，以免打坏台湾宝岛债市场行情，让刚起步的宝岛债市还没站稳，就失去吸引力。
报导指出，金管会希望金融机构未来承销宝岛债案件时，在票券利率的定价，要参考香港等邻近市场，实务上就是不希望低于点心债。
曾铭宗在立法院财政委员会视察证交所时表示，宝岛债的票面利率主要看发行年期等因素，日前他也找银行来谈，在台发的宝岛债，不应低于相同金融机构在香港发的点心债利率，所以会要求金融机构，承销费自己少拿可理解，但票面利率涉投资人权益，希望承销机构要留意利率问题。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。