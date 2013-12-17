《新兴市场重要经济事件预告》--12月17日-12月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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12月17日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议(1100)。
布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行总裁金仲秀与金融机构召开会议(2230)。
12月18日(三)
首尔--韩国财政部举行20国集团(G20)相关事宜会议。澳洲、加拿大、印度、印尼、土耳其及韩国副部长级官员将与会。
孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估(0530)。
首尔--韩国央行总裁金仲秀参加一慈善活动(0630)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
12月19日(四)
首尔--韩国央行总裁金仲秀参加该行举办的颁奖典礼(0200)。
津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa将向国会提交2014年预算报告(1245)。
12月20日(五)
暂无重要经济事件公布。
12月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1530)。
12月24日(二)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。