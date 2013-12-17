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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 09:03 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月17日-12月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月17日(二)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议(1100)。

布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议(1200)。

布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行总裁金仲秀与金融机构召开会议(2230)。

12月18日(三)

首尔--韩国财政部举行20国集团(G20)相关事宜会议。澳洲、加拿大、印度、印尼、土耳其及韩国副部长级官员将与会。

孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估(0530)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀参加一慈善活动(0630)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。

12月19日(四)

首尔--韩国央行总裁金仲秀参加该行举办的颁奖典礼(0200)。

津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa将向国会提交2014年预算报告(1245)。

12月20日(五)

暂无重要经济事件公布。

12月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1530)。

12月24日(二)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 龚芳)
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