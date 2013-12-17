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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 09:13 BJT

香港个股：昆仑能源股份暂停买卖，暂未获悉原因

路透香港12月17日 - 香港联交所周二称，昆仑能源 股份暂停买卖，暂未获悉原因。

停牌前，昆仑能源周一收报14.18港元。

昆仑能源为中国最大石油及天然气生产商--中国石油 的天然气终端业务分支。

据内地传媒此前的报导称，8月底才出任昆仑能源董事长的温青山被要求协助调查包括前中石油董事长蒋洁敏等的高层腐败案。温青山同时是中石油母公司中国石油集团总会计师、财务资产部总经理。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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