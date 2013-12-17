中国金融：应从启动个人港股直通车等加快资本项目可兑换--社保基金高层

路透北京12月17日 - 中国全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙表示，加快实现人民币资本项目可兑换是当前人民币国际化的当务之急，应从启动个人香港股票直通车等三方面加快资本项目可兑换步伐。

上海证券报周二引述戴相龙的话称，目前中国已具备了加快人民币国际化的条件，至于国际化的途径，应坚持市场化推进，并更好发挥政府作用。

“首先从周边国家和地区开始，再扩展到亚洲地区和‘金砖’国家，最后发展到欧美发达国家。人民币国际化的市场推进，要通过离岸中心来实现。”他称，香港是国际金融中心，又是中国特别行政区，选择其为人民币最大离岸中心是合理的。

戴相龙认为，推进人民币国际化有许多工作要做，当前最重要的措施是加快资本项目可兑换。他建议从三方面尽快推进，首先是推进个人“香港股票直通车”。“允许个人对外投资，总体来看利大于弊，风险可控，违规可以监管。”他说。

此外，应扩大境内企业和有关机构对境外的投资。且考虑到目前，全国社保基金会管理资产有1.2万亿元，他建议有关部门把全国社保基金的境外投资范围从股票和债券扩大到对股权的直接投资。

戴相龙并指出，应扩大境内外合格投资机构的投资额度。

中国国家外汇管理局最新数据显示,截至11月29日，已有223家QFII (合格境外机构投资者)合计获批492.51亿美元的投资额度，较上月底增加7.38亿美元；同期，共有114家合格境内机构投资者(QDII)累计获得813.82亿美元额度，较上月底增加2亿美元。

中国此前发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，扩大金融业对内对外开放，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。(完)