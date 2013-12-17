路透北京12月17日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出 口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 12月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）