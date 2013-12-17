港报财经评论：资金爱欧股弃黄金--信报12月17日

资金爱欧股弃黄金/ 习广思

三中全会提出改革后，股市一度欢呼急涨，改革带来新现象，投资者就要有新眼光。在明年两会举行前，或将有更多改革政策出台，整个改革路线将更为清晰，期间市场对改革充满质疑，股市也许在挣扎中缓慢向上，直至市场信心回升。

市场观望联储局议息，内地A股下跌，恒指昨天开市再下试23,000点支持力，汇控 及中移动 充当推低指数的棋子；反之，濠赌股及科技股续支撑大局。恒指昨天收报23,114点。大市成交额546亿港元。濠赌股逆市再寻顶，主要是炒作假期因素，这批股份近日沉静，现在轮到大型濠赌股寻顶，强弱股份轮流交替，银娱 获大行唱好，是强中之强。

联储局议息在即，环球股市自上周起不稳定，资金续由新兴市场流出，惟独欧洲股票继续吸资，上周录得净流入45亿美元，第24个星期录得资金净流入。 欧洲股票继续吸纳资金有三大原因：1.美股太高，欧股低配，资金平衡组合；2.美股已反映复苏预期，眼下欧洲经济疲弱，但2014年有复苏概念；3.美国退市，欧洲未退得，即水会继续放。今年是回归正常化，但经济未完全摆脱衰退，欧央行不得不再放鸽，透过口术强调继续宽松政策，甚至强调央行政策工具准备就绪，情况颇像贝南奇在QE3前不断放鸽一样。欧股走在美股之后，如果资金续流向股票，欧股在2014年应该较美股更受资金欢迎。

黄金ETPs持仓大减,黄金是今年表现最差的资产，有三大原因：1.量宽持续，但通胀太低；2.退市担忧，预料量宽将缩减；3.资金从安全资产流出，投资需求大减，期货市场拆仓。大部分黄金看好的投资者建议，一旦金价跌穿1,200美元，就是可以吸纳的机会，就算是最早看淡黄金，也是看得最淡的高盛，最熊目标亦不过是1,053美元。就算黄金在1,000至1,200美元水平有支持，投资者亦要问自己，有什么理由要买金。

在2014年要利息的话，投资者应考虑高息债券，并持续到期；要升值的话，投资者应该买股票，而不是黄金。(B02)

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欧罗考验100天线/ 苏子

昨天欧洲市欧罗兑英镑最高曾见0.8454英镑水平，此高位与100天SMA的0.846英镑关键阻力相若，亦十分接近由10月高位0.8585英镑，跌至本月2日低位0.8249英镑的61.8%反弹目标0.4857。如昨晚美国市欧罗兑英镑受制于上述阻力，并回落至0.843的短线支持附近或以下收市，则日线图将呈现近似射击之星，有利今天进一步下跌至50天SMA0.8415英镑支持以下，同时确认本月2日开始的反弹浪已告一段落。反之，若昨晚欧罗兑英镑有力升破100天SMA关键阻力收市，由于届时技术上已同时出现双重突破的利好情况，应有力进一步走高。

昨天欧罗兑美元虽然表现偏强，但当升至1.378美元附近已见阻力重重，暂时仍欠缺足够动力挑战1.38美元关。目前不少短线炒家已把欧罗兑美元的10天SMA1.371美元支持视为好淡判别位，如稍后未能进一步升越1.38美元关及考验今年的1.3832美元高位，反而失守10天SMA支持，料会触发不少获利沽盘入市，令汇价结束近期的偏强势头，并在1.3832美元及1.381美元两个高位呈现双顶形态，不利后市。

上周五美元兑日圆虽突破了上半年的103.73日圆高位，可惜破位后仅高见103.92日圆便乏力再升，最后更在日线图呈现射击之星的假突破。昨天亚洲市失守10天SMA102.75日圆支持，幸而跌至102.62日圆低位已回稳。美元兑日圆已回升至103日圆关口附近争持，暂时欠缺明显方向。若能进一步上升并突破103.4日圆的短线阻力位收市，上周的103.92日圆高位将面临严峻考验；反之，若10天SMA支持再次失守，料后市向下作出较深的调整的机会极高。(B14)