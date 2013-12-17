港报财经评论：建长效调控，内房暂受困--经济日报12月17日

建长效调控，内房暂受困/ 林瑞芬

中国仍要在2014年努力维稳环境进行改革，预计货币政策既不放松，也不收紧，这望有助经济的稳定。此次会议除提出要努力解决好住屋问题外，未提及房地产调控，由此认为，中国在房屋政策上已见有底，主要侧重建设长效调控制度，非像以往只是一味遏抑需求，结果是愈遏房市愈急升。

虽说近年中国在言词上没有调控房地产业，但由于个别一线城市的楼价年初以来仍有涨幅，故部分城市也有推出限购、限贷，也不是表示政府完全放手不管。见内房股股价今年以来走势，也是处于市场对国策的博弈中微妙走，在全国布局的中国海外 及华润置地 年初至今分跌3.25%及7.39%，同期国指及恒指分别升4.4%及2%，明显跑输大市。估值低但回升需催化剂估值而论，引述月初招商证券的统计，过去十年，内房股历史的PE及PB分别曾跃升至15.1倍及5.1倍，但现在已大大的下调，甚至处历史的底部，楼价不像以往大起大落，只要市场充分了解中国对内房业的政策，估值在相对低的情况下，有再获市场垂青的可能。惟也要探求催化剂，催化动力，或来自大市的流动性因素。

2014年，城镇化毕竟是中、长期目标，远水也难救近火，区域分化之下，在明年仍要严选内房股。港股市场内房股确实多的是，参考招商证券所划分法，传统地产开发公司的类型大致分为以下四类：第一类是坚持普通住宅开发，强调高速周转和快速去化，主要满足首次置业客户的需求的企业，股份包括中国海外、恒大地产 、碧桂园 及保利置业 。第二类是定位中、高端人群，布局有较高购买力的城市，专注精品楼盘开发的企业，股份包括龙湖地产 、绿城中国 及融创中国 。第三类是目前强调住宅开发销售与一、二线城市核心区域商业综合体开发并持有，获取住宅开发销售及长期稳定租金收益的企业，股份包括华润置地。第四类是尝试从地产行业逐渐向资产管理型企业转型的企业，股份包括合生创展 。第一类及第三类的内房股，盈利基础较稳，对冲风险能力较强。第二类及第四类的发展风险较高，当然潜在回报可能较高，回报与风险并存。目前预估，内房股之短线弱势未摆脱，临近年尾内地流动性例牌紧张，料要待明年首季，内房股逐一公布明年销售目标，藉口反弹。(B05)

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中国关注地方债, 细银行受惠/ 余少文

中国经济工作会议结束，中国经济工作会议为明年经济工作定下6个主要任务，包括切实保障国家粮食安全、大力调整产业结构、着力防控债务风险、积极促进区域协调发展、着力做好保障和改善民生工作、以及不断提高对外开放水平，尽管当中没有提及房地产调控，内地指是打破5年惯例，投资者认为值得留意反而是会议首次提及防控债务风险。地方债长远逐步缓解,要把控制和化解地方债务风险作为经济工作重要任务，加强源头规范，把地方债分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序，明确责任落实，省区市政府要对本地区地方债负责任。

当然会有人质疑中国能否真正落实上述要求，但最低限度反映中国确实重视地方债问题，尤其早前进行的地方债审计结果迟迟未公布，有指会在中国经济工作会议前后公布，故相信短期会公布。曾有报道引述官员指地方债规模达15万亿元人民币；审计署曾在2011年进行审计，截至2010年底地方债约10.7万亿元人民币，当中46.4%为融资平台公司债务，若15万亿元人民币没估错，即不足3年增长50%确严重，也难怪中国把这个问题纳入明年6大任务。地方债上升，对内银股不利，但会议要地方对债务负责任，即最多有拖无欠，银行应不用把地方债纳入坏帐。从好的角度来看，中国的重视，地方债问题应不会扩大，反而有望逐步缓解，对内银股长远是利好消息。

重行民行光行可看好高盛推算，连同将上市的光大银行，合计11间内银中，截至今年6月底止，地方债余额最多是建行 和工行 ，分别达7,400亿人民币和7,140亿元人民币。高盛认为，地方债占信贷比重最大是重庆银行 、重庆农村银行 、民行 和光行，相关地方债对内银帐面值影响逾10%则有重行、民行和光行，会是中国地方债政策的受惠股。担心地方债会困扰内银及大市一段时间，因市场需时消化，再加上投资者担心内地未来一个多月再出现流动性紧张，故小心大市在春节前震荡，惟整体而言，投资者对中资股仍乐观。另方面，若地方债可缓解过来，确实对高盛提及的民行、重行、光行等小型银行有利，不妨留意。(B06)