港报社评：将军澳局处一隅，须新规划应对港铁故障--明报12月17日

将军澳连西贡共约40万居民中，约有19万打工仔，其中约17万需跨区工作，超过10万使用铁路交通，乘搭巴士者只有3.3万人。将军澳居民无论上班或上学，对外交通都以铁路交通，特别是港铁为主。且将军澳主要由将军澳道与外间连接，否则要经山路或清水湾道再出九龙。万一港铁故障，将军澳居民就如同置身孤岛。

今次将军澳线发生10年来最严重事故，暴露了有三方面情况要面对和处理。 （1）检讨外判利弊--今次事故，消防人员表示看到架空电缆松脱，港铁方面则对于故障是电缆抑或列车出问题，含糊其辞。近年，港铁大小事故增多，有意见认为与港铁把维修保养外判有关，港铁必须全面检视外判工作的良窳。 （2）修订锦囊资料--将军澳线停驶，短时间内要疏导大批乘客，一些混乱难以避免。只是，港铁一些资料出错，故障发生后，港铁职员要求全部乘客下车，并派发“乘车应变锦囊”和把告示板放置在大堂，但是部分资料过时，例如已经取消的692巴士线，资料仍然显示可往中环。 （3）增辟将军澳对外通道--政府要正视将军澳局处一隅的情况，完善道路网，例如应加紧规划将军澳蓝田隧道，增加将军澳的对外通道。而在未有新规划改善之前，港铁要就故障的应变计划，制订一套更切合将军澳需要的方案。(A04)