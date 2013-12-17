港报社评：维修应变，港铁交不足功课--星岛日报12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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港铁将军澳线因电力故障而全线停驶近5小时，是历来最严重的延误，不但应变措施遭议员批评如“倒泻箩蟹”，故障本身更令人质疑其维修水平退步。
一如以往的服务故障，港铁安排接驳巴士，九巴亦增加行车班次，今次却特别显得杯水车薪。今次事故对市民构成的不便程度特别严重，不止是因为时间长、人数多，还因为是将军澳线通车11年来首次全线停驶，而协助疏导乘客的替代服务严重不足。
以往港铁出现的停驶故障，通常只是2、3个站间的小段路线。今次却足足有7个站完全没有列车服务，要解决的一整套网络问题。港铁的表现令人觉得根本没有备妥如此大规模的应变方案。
将军澳的交通服务布局，令事故雪上加霜。将军澳开通铁路线后，巴士服务因竞争力差而削弱，替代能力薄弱，再加上连接市区主要靠将军澳隧道，港铁服务一停，隧道难免大塞车。港铁须拟订周全的全线停驶后备方案，随着将军澳人口未来仍然会快速增长，当局亦要继续改善将军澳对外交通布局。
今次事故肇因在于港铁隧道内一条松脱的电缆触及列车车顶而启动“跳掣”，不过，这段电缆在10月底才通过年度大检测，在个多月间即有长达30米的电缆松脱。
根据今年4月政府与港铁协议引进的罚则，因港铁本身问题而停驶接近5小时，可以罚款约750万港元，拨入补贴乘客回程车费9折的票价优惠帐户。但现时港铁票价行可加可减机制，与港铁节省维修成本可以获得的利润相比，这个罚款机制加上商誉损失，阻吓力是否足够，值得进一步探讨。(A06)
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