《中国重要政经日程》--12月17日

*--中国国际经济交流中心于9：00-11：30在北京梅地亚中心二楼多功能厅举办“如何有效化解过剩产能”经济每月谈。

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

*--《中国住房发展报告》发布暨“城乡一体化趋势下的中国住房发展”研讨会于下午2点在新华社新闻大厦多功能厅举行。