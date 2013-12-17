《中国重要政经日程》--12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今日重要政经日程=======================
12/17日(周二)
--2013最佳商业模式中国峰会在北京举行。
*--中国国际经济交流中心于9：00-11：30在北京梅地亚中心二楼多功能厅举办“如何有效化解过剩产能”经济每月谈。
*--2013年《公共服务蓝皮书》发布暨城市基本公共服务力评估理论研讨会下午2点在中国社科院第一报告厅举行。
============================近期重要政经日程=======================
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
*--《中国住房发展报告》发布暨“城乡一体化趋势下的中国住房发展”研讨会于下午2点在新华社新闻大厦多功能厅举行。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
--第二十四届中美商贸联委会会议将于12月19日至20日在北京举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。