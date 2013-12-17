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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 09:10 BJT

《中国重要政经日程》--12月17日

============================今日重要政经日程=======================

12/17日(周二)

--2013最佳商业模式中国峰会在北京举行。

*--中国国际经济交流中心于9：00-11：30在北京梅地亚中心二楼多功能厅举办“如何有效化解过剩产能”经济每月谈。

*--2013年《公共服务蓝皮书》发布暨城市基本公共服务力评估理论研讨会下午2点在中国社科院第一报告厅举行。

============================近期重要政经日程=======================

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

*--《中国住房发展报告》发布暨“城乡一体化趋势下的中国住房发展”研讨会于下午2点在新华社新闻大厦多功能厅举行。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

--第二十四届中美商贸联委会会议将于12月19日至20日在北京举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
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