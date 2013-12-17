港报社评：爱尔兰告别救援，欧债危机未能安枕--信报12月17日

爱尔兰接受欧盟与国基会援助三年后，率先退出纾困计划。不过，由于欧罗区内各国存在显着差异性；加上整体公共债务水平仍然相当高、企业尚未完成“去杠杆化”，要彻底化解欧债危机，依然有一段崎岖长路要走。

爱尔兰能够“告别”国际援助，是透过外部援助与结构调整，经济于2011年止跌回稳，去年增长达到0.9%。爱尔兰之深陷危机，祸根在于房地产泡沫。由房地产泡沫爆破引发银行业危机，政府施援不果，直接把爱尔兰拉入债务深渊。

基于爱尔兰的经济基础较为扎实，且主要是资产负债表的危困，因而经过紧缩，终于渡过危困。爱尔兰所受的教训，再一次突出房地产泡沫破裂引爆银行业危机，导致经济萎缩的恶果足以为戒。西班牙亦拟于明年1月退出援助计划，但其11月份失业率仍高逾26%，令人质疑。

欧罗区内多个国家进行的经济与金融调整，无可否认取得一定进步。可惜关键性的经济结构改革，各国的进度迄今仍然相当缓慢。另一方面，整体公共债务总额占GDP的比率并无明显改善。西班牙央行日前公布，今年第三季度公共债务占GDP比率攀升至93.4%空前水平，意味西班牙退出纾困计划，也不易确保经济持续复苏得以稳定。

欧债危机演变至今，国家破产风险基本上已受到控制。然而，欧洲发展不宜过度乐观。12月欧罗区综合PMI上升，其中德国综合PMI企稳于55点扩张水平之上，但法国则跌至47收缩区间，反映经过欧债危机的折磨，欧洲经济金融一体化的程度反而有所弱化，核心国之间的实力差异扩大，长远不利欧洲的整合与经济和谐建设。(A02)