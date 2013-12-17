《香港报摘》--其他报纸重要消息12月17日

*明报：

--香港旅游业议会总干事董耀中表示，自中国新旅游法实施以来，10-11月来港团数按年下跌40-50%，12月则明显回升。

--澳门行政长官崔世安将到京述职争取延长通关时间，加上圣诞新年旺季将至，澳门赌业股银河娱乐 创出69.55港元收市新高，市值更超越长实 和新鸿基地产 。

--8月底才上任的昆仑能源 董事长温青山被要求协助调查包括前中石油董事长蒋洁敏等的高层腐败案。

*星岛日报：

--国际贵族学校运营集团Nord Anglia Education（NAE）拟明年在香港上市，集资最多2亿美元，将是香港首支学校股。

--消息人士称，海螺创业 将以招股价区间上限每股13.56港元定价，集资35.9亿港元，面向散户的公开发售部分录得接近16倍超额认购。

--英国传媒报导，英国央行逼令渣打集团 剥夺其财务董事麦定思的主管风险部门的职责，因央行关注银行高层职务的潜在冲突而罕有地采取行动。

*苹果日报：

--拖鞋生产商宝峰时尚 临近12月结算期前夕，核数师安永突然请辞，消息拖累该股挫11.3%至新低。

--亚洲金融 行政总裁陈智思称，公司获上海市政府邀请，正研究在上海开设医院。

--武汉政府今月初惩处碧桂园 楼盘无证售楼后，近日亦因此将龙头房企万科 下属子公司列入黑名单。

*东方日报：

--长江基建 表示，公司正考虑斥资6亿港元扩建旗下青洲英坭的云浮旗舰水泥厂第二生产线。

--丽新制衣国际 以折让40%的价格供股集资超过2亿港元，拖累股价挫逾13%。

--新世界发展 控股公司周大福企业将旗下酒店管理公司PHHL以约1.44亿港元售予新世界中国地产 旗下新世界酒店管理，分析师预料此举为明年新世界的酒店业务上市舖路。

*文汇报：

--光大银行 称旗下两家分行于6月银行间市场钱荒前，未有如期偿还短期贷款合共65亿元人民币，但全部贷款已在次日还清，并强调事件发生并非出于资金及流动性因素。市场人士认为，这是内地爆发钱荒的导火线。

--从事广告及节目内容制作业务的中国9号健康 拟配售约1.8亿港元股份予中国人寿（海外）子公司等独立投资者，配售价每股0.35港元，较前五个交易日均价折让逾19%。

*大公报：

--中国电信 向母公司中国电信集团收购欧洲公司100%股权，涉资约2.6亿元人民币，以完善并统一海外业务经营。

--国泰航空 旗下港龙航空行政总裁杨伟添称，预期今年全年港龙的客运量将超过800万人次；明年将增开马来西亚槟城航点，并引入2架A320型窄体客机。（完）

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