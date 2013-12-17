港报社评：储局若冒险退市，须有明确蓝图--经济日报12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美储局明起议息，市场对会否减买债莫衷一是。储局本月开始退市恐操之过急，惟其主席伯南克若冀退任前启步退市，以有始有终，亦应交代减买债步伐的准则与策略。
外界对储局会否减买债意见纷陈，调查指近四分一经济师预料储局将在今次会议启步退市，认为明年1月或3月才退市的亦各有3成多，反映市场分歧极大。
今次储局在会前未透露半点风声，这种不寻常的平静遂惹猜疑。市场料储局今次会议将退市，除因近期美国经济和就业数据亮丽，美国国会更就未来2年政府预算达共识；更因今次将是伯南克主持的最后一次议息记者会，部分人士遂料他会赶在此次会议启动减买债，以赢善始善终美名。
惟若看美国经济，储局退市实可退可不退。此因美国经济就业虽改善，惟通胀仍低企在约1%；且国会在明年初仍要就国债上限再角力。万一美国复苏不顺遂，倒逼储局暂停退市甚至重新放水，储局进退失据势惹抨击。
况且，无论储局退市减买债规模大小如何，只要一开始减买债，外界就会认为退市周期已启动，市场对其后猜测势有增无减，若处理不当，恐对美国经济和金融多生折腾。
正因如此，伯南克若希望要在此次议息会议减买债，对他来说是为其储局主席生涯划上完美句号，实际上却是退市周期的新开端。若伯南克决意退市，他既须谋求储局内部共识，并和继任者耶伦合作，让市场充分理解储局的退市准则。 储局现在退市，风险不轻，上算的是一动不如一静，待耶伦上场后，确定经济复苏稳固才行动，但假如要动，就必须有清晰的退市指标。(A10)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。