港报社评：瘫痪事故为港铁敲响警钟--文汇报12月17日

港铁昨日架空电缆发生故障，将军澳线全线瘫痪5小时，这是港铁十年来将军澳线最严重的事故。港铁虽然被公认为世界级的公共交通运输机构，但近来事故频生，港铁必须汲取教训，全面检查港铁整个系统存在的重大隐患。同时，是次事故应变措施明显不足，港铁亦须改善。

昨日中午12时40分，港铁一列由将军澳驶往油塘的列车，经过油塘时供电有问题，高压电缆安全装置跳掣，同时亦有一列由调景岭站向油塘方向的列车，同样跳掣。近调景岭站一段20多米长的电缆，偏离原来位置及受损，港铁即时安排抢修，列车上150名乘客在消防员协助下，步行50米抵达月台。据港铁管理层提供的报告，两条线同时出现跳掣，是罕有的情况。

港铁车务营运副总监称，港铁每年都会检查电缆，而该段电缆在10月尾曾经检查，问题是曾经检查维修的该段电缆为何发生如此严重的故障？是否港铁为节省成本，把维修服务外判导致维修质素下降？港铁在维修技工人数方面，外判员工占两成半，达1,200人，而且欠缺监管，可能因此致令事故频生。是次事故说明港铁整个系统存在重大隐患，港铁应做一次全面检查，而非头痛医头脚痛医脚。

是次事故港铁长时间未能恢复服务，应变措施显然不足。港铁在事故后半小时，仍未在宝琳站安排接驳巴士，职员亦未能提供确切指示，港铁派给乘客“乘车应变锦囊”的部分资料却过时，列出已取消的巴士线。港铁必须改善应变措施。(A03)