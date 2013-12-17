基金产业：股票型基金上月吸引200亿美元流入，创下历年最佳11月纪录

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透12月16日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper Service)数据周一显示，除上市交易基金(ETF)以外的股票型基金，光是在11月就吸引201亿美元流入，创下历年来最佳11月份纪录。
“11月表现强劲是因为有良好的市场动能，”Lipper Americas Research主管Jeff Tjornehoj说。
但根据Lipper数据，除ETF以外的所有应税债券型基金在11月流出约75亿美元，为连续第六个月资金外流。
利率上升已经侵蚀到债券基金的回报，导致其今年全年净现金流出。美国联邦储备理事会(美联储)每月以850亿美元购进美国公债及机构抵押债，已帮助提振标准普尔500指数 年内涨幅达25%。美联储购债计划抑制利率在相对低的水平，促使投资人追捧股票之类的风险资产以寻求较高收益。
根据Lipper数据，除ETF之外的货币市场基金在11月共吸引642.5亿美元，12月迄今则有超过910亿美元资金流入。
不过，市政债券型基金景况却比较艰困。11月时，除ETF以外的市政债券基金总共流出约47亿美元，连续第九个月资金外流。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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