全球商品：托克同意提供奥尤陶勒盖铜金矿融资，换取长期供应协议

路透伦敦12月16日 - 当今最大的独立大宗商品贸易公司之一托克(Trafigura)周一称，已同意为蒙古奥尤陶勒盖铜金矿(Oyu Tolgoi)提供融资，以交换购买该矿部分产出的长期协议。不过托克未透露可购买多少产出。

持有奥尤陶勒盖铜金矿的多数权益的力拓(Rio Tinto) ，曾与蒙古政府就将一处露天矿坑扩大至地下运营的计划争论数月。

托克在其20年历史上的首份完全公开年报中，提到这份以融资换取供应的协议。年报其他内容可参阅

“我们也为换取长期供应而提供融资。例如，我们近来和奥尤陶勒盖铜金矿签订了承购协议。”托克未透露进一步细节。

力拓对托克的协议并未立即置评。

力拓7月时暂时搁置了该处矿场的50亿美元扩张计划，称因蒙古政府希望议会批准项目的融资。上月政府消息人士告诉路透，蒙古希望2014年初前解决争议。

一项声明周一表示，曾同意为扩张计划提供融资的15家银行已告知力拓，他们将把原定年底到期的融资承诺延长至明年3月。

托克并称，全球铜市明年料大致平衡，因库存偏低且全球增长复苏抵销了铜矿产出的提高。