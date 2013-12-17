澳洲经济：政府预计2013/14年度预算赤字增为470亿澳元，GDP料成长2.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
2016/17年度净债务料将升高至2,805亿澳元，与GDP之比达到15.7%。
全球对铁矿石、煤及其他自然资源的需求在过去10年的多数时候支撑澳洲经济，但商品价格下跌及中国经济成长放缓已打压了对澳洲前景的信心。
能源管线和矿业项目开始投入生产，将大大拉抬出口。但这将不足以接替建设液化天然气(LNG)厂和铁矿石矿场对经济的刺激作用。
传统的制造业也因澳元持续强势及成本上升而承压。上周通用汽车 宣布将在2017年前关闭澳洲工厂，这是对疲弱制造业的最新打击。
低于趋势的经济成长、受控的通胀，加上失业率逐步攀高，已促使澳洲央行将利率降至纪录低位2.5%，而利率在2014年的多数时间可能维持不变。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。