澳洲经济：政府预计2013/14年度预算赤字增为470亿澳元，GDP料成长2.5%

2016/17年度净债务料将升高至2,805亿澳元，与GDP之比达到15.7%。

全球对铁矿石、煤及其他自然资源的需求在过去10年的多数时候支撑澳洲经济，但商品价格下跌及中国经济成长放缓已打压了对澳洲前景的信心。

能源管线和矿业项目开始投入生产，将大大拉抬出口。但这将不足以接替建设液化天然气(LNG)厂和铁矿石矿场对经济的刺激作用。

传统的制造业也因澳元持续强势及成本上升而承压。上周通用汽车 宣布将在2017年前关闭澳洲工厂，这是对疲弱制造业的最新打击。