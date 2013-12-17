修正-美国个股：摩根大通将出售小规模亚洲投资业务，进一步简化业务

路透12月16日 - 一位知情人士透露，摩根大通 准备出售其亚洲中型企业投资部门Global Special Opportunities Group。摩根大通资产负债表高达2.46万亿(兆)美元，目前正着力于简化公司业务。

摩根大通正在向从事类似投资的私募基金和以信贷为主的对冲基金推销该部门。

根据摩根大通官方网站，总部设在香港的该亚洲部门重点关注房地产、受损资产和资本融资，专门处理不良债权。

摩根大通今年一直在撤离副业。首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)时常将这些副业称为“业余爱好”。

由于摩根大通规模庞大，监管层和政客对其施压，外界也质疑其能否安全管理种类繁多的业务，因此该银行宣布将努力简化业务。去年，由于在伦敦的衍生品交易策略失控，该行损失超过62亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)