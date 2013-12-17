修正-美国个股：摩根大通将出售小规模亚洲投资业务，进一步简化业务

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：译文有误，第一段末句应为“摩根大通资产负债表高达…”，非“摩根大达”)
路透12月16日 - 一位知情人士透露，摩根大通 准备出售其亚洲中型企业投资部门Global Special Opportunities Group。摩根大通资产负债表高达2.46万亿(兆)美元，目前正着力于简化公司业务。
知情人士称，该部门雇用约35名员工，向规模小于大型跨国企业的公司提供贷款。该人士拒绝具名，因其无权公开表态。
摩根大通正在向从事类似投资的私募基金和以信贷为主的对冲基金推销该部门。
根据摩根大通官方网站，总部设在香港的该亚洲部门重点关注房地产、受损资产和资本融资，专门处理不良债权。
摩根大通今年一直在撤离副业。首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)时常将这些副业称为“业余爱好”。
由于摩根大通规模庞大，监管层和政客对其施压，外界也质疑其能否安全管理种类繁多的业务，因此该银行宣布将努力简化业务。去年，由于在伦敦的衍生品交易策略失控，该行损失超过62亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。