更新版 1-中国公开市场：逆回购续停无视资金面转紧，财政投放料助力央行静观其变

* 七天逆回购操作继续暂停

* 虽资金面现紧张但整体仍较平衡

* 年底料有财政投放助力，央行维持谨慎态度

* 不排除14天期限品种恢复操作的可能性 (新增市场人士评论和细节)

路透上海12月17日 - 虽然本周起资金面转现紧张态势，但中国央行公开市场周二七天期逆回购继续暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

市场人士并认为，至于本周14天期限逆回购是否重新现身，仍需继续观察资金价格的波动而定，而考虑到14天期限品种能够跨月，不排除央行恢复操作的可能性。

继上周公开市场一个半月后再现单周空窗操作后，业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作，这是央行连续第二周暂停七天逆回购操作。

“资金有点紧了，央行也没放水，可能都指望年末财政资金投放吧，”华北一银行交易员表示。

上海一银行交易员则认为，其实就算逆回购，也不可能投放很多，两三百亿的量，在市场真缺钱的情况下，根本满足不了市场需求。

年底将近，机构揽储大战、央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势，以及财税的上缴等因素均对近期场内资金造成干扰，昨日亦有机构人士反映大额支付系统被迫延迟关闭，银行间流动性转现紧张。今日早间资金面紧势不减，除隔夜资金外，主要回购利率走势略涨，七天回购加权平均利率 最新报4.5799%，较上日上涨近15bp(基点)。

广发银行高级交易员颜岩表示，资金突然趋紧，而并未发现资金体系有大规模流出迹象，所以在总体备付变动不大的情况下，央行逆回购也没有继续操作。

“现在机构的谨慎心态较强，也加剧了资金紧张局面，可以观察一下下午4点左右的资金状况，还得考虑SLF这种手段，”他称，虽然具体哪天操作不明确，但只靠逆回购投放补充流动性还是太少。

央行公开市场上周七天和14天期逆回购操作均无操作，一个半月后再现单周空窗操作，延续净回笼态势，因应资金面转暖，这亦表明央行在货币政策基调上暂无调整迹象。 央行于12月5日起暂停14天期逆回购。

除公开市场例行的逆回购操作外，央行还通过常备借贷便利(SLF)补充市场流动性；央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

而本周公开市场则既无逆回购到期，亦无央票到期。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN

**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT