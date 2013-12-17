《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行会议记录后的涨势消退

0136GMT

* 澳元/美元在澳洲央行会议记录公布后上涨至0.8958，但涨势此后消退

* 澳元/美元在澳洲国库部长霍基讲话后回落至0.8940下方

* 霍基给出了黯淡的经济预估，并预计会有更大的预算赤字

* 澳元/美元支撑位在0.8900前方和8月28日低点0.8891 (完)

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