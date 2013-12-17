欧洲个股：雷诺汽车将在华与东风集团合资生产SUV，力争3%市场份额

路透巴黎12月16日 - 法国汽车生产企业雷诺汽车 计划借助其在一级方程式赛道上的声名以及与日产汽车的合作关系，希望在中国市场后来居上，占据3%的市场份额。周一该公司与中国东风汽车集团股份有限公司 签署了合资企业协议。

雷诺汽车表示，将扩大现有的产品线，到2016年与东风集团一起合作生产近高档级运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。东风集团与日产汽车现有一家合资企业，雷诺拥有日产汽车 的43.4%股权。

雷诺亚太区主席罗吉乐(Gilles Normand)对记者称，“这是我们想在中国提升知名度所需要做的，日前我们的品牌在中国还不是众所周知，”

他在电话会议上谈到，雷诺汽车在中国消费者中主要因其一级方程式比赛车队以及为该项运动提供发动机闻名。雷诺汽车已经在2009-10年出售了这支车队。

雷诺汽车去年在中国销售了大约3万辆进口汽车，主要是韩国生产的科雷傲(Koleos)SUV，对于中国这个全球最大汽车市场来说，这样的销售数字实在是不高。

罗吉乐称，通过在中国本地开始生产SUV这一增长迅速的车型，雷诺汽车预计其发展速度将超过中国市场。预计未来三年中国汽车市场的发展速度料将从今年迄今的13.5%降至平均每年8%。

他补充称，公司目标是在中国最终占有3%的市场份额，目前这相当于约50万辆汽车。未来三年内，公司计划将中国销售网点在目前92家的基础上再增加28个。

东风集团董事长徐平与雷诺汽车董事长戈恩在周一稍早签署了新合资协议，宣布投资8.70亿欧元(12亿美元)建设新厂，初期年产能为15万辆，未来几年产量将增加一倍。(完)