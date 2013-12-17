香港个股：长城科技获大股东以逾四成溢价私有化，涉资约14.5亿港元

路透香港12月17日 - 停牌近三个月的中国长城科技股份有限公司 获中国电子信息产业集团以逾四成溢价提出私有化；完成后，中国电子将会吸收合并长城科技及长城集团。

长城科技股份自9月25日起暂停买卖，周二复牌后股价最多大涨近35%至3.04港元。

公司的声明称，中国电子将以每股现金3.2港元收购长城科技的H股，较公司停牌前最后报价高出43%。以目前尚未由中国电子或长城集团持有的长城科技4.538亿股已发行H股计算，股份收购涉资约14.5亿港元。

目前长城集团持有长城科技全部7.4387亿股内资股，占已发行股本约62.11%，其余37.89%为H股。根据合并协议，在长城科技并入中国电子之同时，长城集团亦会并入中国电子，因此中国电子不会就全部内资股，及根据H股收购建议可由长城集团收购的H股向长城集团支付代价。

中国电子是国有企业，主要从事通讯、电子消费品、半导体及软件产业，并全资拥有长城集团。声明称，长城科技及长城集团仅为投资控股公司，并无营运实际业务，其主要资产为两间A股上市附属公司--长城计算机 和长城开发科技 的股本权益，撤销其H股上市将简化架构及降低成本。(完)

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