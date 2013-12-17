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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 10:04 BJT

金属期市：伦铜从近两个月高点回落，投资者预防美联储缩减购债

LME期铜周一曾涨至7,307.70美元，为10月23日以来最高水准。

沪铜主力2月合约 小升0.18%，报每吨51,460元人民币(8,500美元)，此前一度触及五周最高位。

美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增加。

全球制造业和商业活动在12月出现扩张，新订单激增提振欧元区企业活动在年末来到高位，不过美国和中国制造业增长的速度放慢。

Turquoise Hill Resources 周一表示，母公司力拓 已获银行延长承诺为蒙古奥尤陶勒盖铜金矿地下扩张项目提供资金。(完)

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(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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