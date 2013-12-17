中国新债：神华集团周三将发行50亿元超短融，期限三个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海12月17日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周二公告称，将于周三(18日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限三个月(90天)。
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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神华集团 600 50 3 12/18簿记建档 兴业银行 AAA 12/19 12/20
中信银行
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神华集团为中国神华 的母公司。(完)
参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。