中国金融：明年确保地方政府平台贷款余额不增，还款来源落实--银监会

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月17日 - 中国银监会周二称，明年将按照中央着力防控地方债务的要求，进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。
刊登在银监会网站上的新闻稿称，明年要做好流动性风险、房地产信贷风险、影子银行风险、信息科技风险等重点风险的防控工作。要求银行密切关注信用风险变化的新趋势特点，用好核销政策，创新金融工具，盘活存量资金。
“探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类管理，推动业务管理的专业化、规范化。”新闻稿称。
银监会并表示，针对目前部分银行机构、业务复杂，经营策略与监管政策传导易出现失灵的弊端，要求银行强化业务条线管理，推行子公司、事业部制等专营机构模式。
备受关注的中国中央经济工作会议上上周五在北京闭幕，会议提出要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。化解地方债务问题被放在更重要位置，则说明地方政府债务形势严峻。业内人士预期，未来会通过严控债务规模，盘活政府资产，协同推进预算管理改革等，“多管齐下”化解风险。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。