中国金融：明年确保地方政府平台贷款余额不增，还款来源落实--银监会

路透北京12月17日 - 中国银监会周二称，明年将按照中央着力防控地方债务的要求，进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。

刊登在银监会网站上的新闻稿称，明年要做好流动性风险、房地产信贷风险、影子银行风险、信息科技风险等重点风险的防控工作。要求银行密切关注信用风险变化的新趋势特点，用好核销政策，创新金融工具，盘活存量资金。

“探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类管理，推动业务管理的专业化、规范化。”新闻稿称。

银监会并表示，针对目前部分银行机构、业务复杂，经营策略与监管政策传导易出现失灵的弊端，要求银行强化业务条线管理，推行子公司、事业部制等专营机构模式。