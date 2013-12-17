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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 10:08 BJT

中国金融：明年确保地方政府平台贷款余额不增，还款来源落实--银监会

路透北京12月17日 - 中国银监会周二称，明年将按照中央着力防控地方债务的要求，进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。

刊登在银监会网站上的新闻稿称，明年要做好流动性风险、房地产信贷风险、影子银行风险、信息科技风险等重点风险的防控工作。要求银行密切关注信用风险变化的新趋势特点，用好核销政策，创新金融工具，盘活存量资金。

“探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类管理，推动业务管理的专业化、规范化。”新闻稿称。

银监会并表示，针对目前部分银行机构、业务复杂，经营策略与监管政策传导易出现失灵的弊端，要求银行强化业务条线管理，推行子公司、事业部制等专营机构模式。

备受关注的中国中央经济工作会议上上周五在北京闭幕，会议提出要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。化解地方债务问题被放在更重要位置，则说明地方政府债务形势严峻。业内人士预期，未来会通过严控债务规模，盘活政府资产，协同推进预算管理改革等，“多管齐下”化解风险。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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