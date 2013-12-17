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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 10:10 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第四日下跌，接近两周低位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 621.75 0.00 +0.00% -1.11% 651.63 26

CBOT玉米 422.75 -0.50 -0.12% -0.65% 430.98 46

CBOT大豆 1333.50 -4.25 -0.32% +0.45% 1310.94 55

CBOT稻米 $15.58 $0.03 +0.16% +0.19% $15.67 46

美国原油 $97.28 -$0.20 -0.21% +0.70% $95.12 57

汇率

欧元/美元 $1.376 $0.000 -0.03% +0.11%

美元/澳元 0.894 -0.001 -0.11% -0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明； 审校 王兴亚)
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