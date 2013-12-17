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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 10:02 BJT

****《港报快速浏览》--12月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：将军澳局处一隅，须新规划应对港铁故障--明报                        
 港报社评：维修应变，港铁交不足功课--星岛日报                                
 港报社评：爱尔兰告别救援，欧债危机未能安枕--信报                            
 港报社评：储局若冒险退市，须有明确蓝图--经济日报                            
 港报社评：瘫痪事故为港铁敲响警钟--文汇报                                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：资金爱欧股弃黄金--信报                                        
 港报财经评论：建长效调控，内房暂受困--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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