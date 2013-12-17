香港个股：吉利汽车与法国巴黎银行组建合营开拓中国汽车融资业务

路透香港12月17日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司 称，与法国巴黎银行 个人金融订立合资协议，以共同组建在中国从事汽车融资业务之合资公司。

吉利汽车周一晚间在联交所的声明称，合资公司将在中国市场提供汽车融资产品及服务，包括向吉利控股及沃尔沃经销商提供批发融资解决方案，以及向吉利控股及沃尔沃品牌汽车的终端客户提供零售融资。

“合资成立令本集团有机会推广其及沃尔沃乘用车于中国之销售，以及令本集团可分占合资公司之经营溢利。”公司并称。

根据协议，合资公司之注册资本为9亿元人民币，吉利以及法巴个人金融分别按80%及20%的股权比例出资。合资年期为30年，但双方同意于首三年的禁售期后，法巴个人金融可透过向吉利收购的方式增持合资公司至最多50%权益，或者向吉利出售其所持合资公司权益。

虽然吉利占合资公司大多数董事席位，但由于合资公司之若干关键企业事宜需由法巴之赞成票或合资公司全体董事之一致议决，故合资公司将为吉利的共同控制实体，而非主要附属公司。

法巴个人金融为法国以及欧洲主要的个人消费信贷及抵押贷款商，拥有逾16,000名雇员及于20多个国家营运。

吉利周二早盘初段先升后跌，香港时间10:00，该股持平于3.87港元，大市恒生指数 则升0.37%。（完）

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