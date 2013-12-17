美国个股：法官驳回撤告要求，Nasdaq恐难摆脱Facebook上市风波

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约12月16日 - 根据周一公布的一项决定，Nasdaq OMX Group 要求法院撤销投资人控告其搞砸Facebook 首度公开上市(IPO)案的请求，遭到美国联邦法官驳回。
Nasdaq主张其身为自律组织(SRO)的交易所应可免受指控。投资人控告Nasdaq违反证交法，且在2012年5月18日Facebook上市首日对买卖挂单的执行掉以轻心。
法官Robert Sweet在长达97页的决定中，认同Nasdaq的SRO性质确可使其免受某些指控，包括不暂停IPO的决定。
但他驳回Nasdaq试图撤回对其系统设计及测试的指控，包括据称Nasdaq明知其广告所称的“按时、正确、随时可启动”，其实并未经过必要的压力测试来确保能处理Facebook的股票买卖。
Sweet说，原告充分指出Nasdaq的揭露不足导致他们在交易失败中亏损，甚至可能导致人为压低Facebook股价。
Nasdaq发言人Joseph Christinat不愿对这项12月12日的裁示置评。
Facebook股价周一收高0.49美元至53.81美元，Nasdaq股价上涨0.17美元至38.72美元。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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