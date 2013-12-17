台湾汇市：台币实质汇价未脱整理，外资早盘小量汇入

路透台北12月17日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易不脱上日区间。虽然市场仍在观望美联储的政策决议，不过由于股市表现偏强，外资早盘小幅汇入，令台币持稳在既有区间之内。

汇银人士指出，近日本地银行买汇力道偏强，使得台币实质交投呈现缓步走贬格局，虽然外资早盘偏向卖汇，不过仍应留意盘中是否会有油款等例行性美元需求的出现，预料台币今日实质交投区间将在29.600-29.635。

“股市不错，外资有小卖(美元)一点。”一本地银行交易员表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时扩大，当地时间10:09，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.555/29.581附近，上日收盘在29.555。

本地时间10:10，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升9.1分报29.615。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.600-29.629，上交易日在29.596-29.630。

当地时间10:06，交易员观察市场最新动态：

* 韩元 汇价陷入整理，报1,051.7。上交易日收在1,051.5。

* 台股 盘初反弹，留意外资是否在台股转卖为买。

* 在美联储政策决议出炉前，台币难脱区间整理态势。

交易员预测今日集中交易区间：