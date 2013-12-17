台湾汇市：台币实质汇价未脱整理，外资早盘小量汇入

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月17日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易不脱上日区间。虽然市场仍在观望美联储的政策决议，不过由于股市表现偏强，外资早盘小幅汇入，令台币持稳在既有区间之内。
汇银人士指出，近日本地银行买汇力道偏强，使得台币实质交投呈现缓步走贬格局，虽然外资早盘偏向卖汇，不过仍应留意盘中是否会有油款等例行性美元需求的出现，预料台币今日实质交投区间将在29.600-29.635。
“股市不错，外资有小卖(美元)一点。”一本地银行交易员表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时扩大，当地时间10:09，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.555/29.581附近，上日收盘在29.555。
本地时间10:10，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升9.1分报29.615。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.600-29.629，上交易日在29.596-29.630。
当地时间10:06，交易员观察市场最新动态：
* 韩元 汇价陷入整理，报1,051.7。上交易日收在1,051.5。
* 台股 盘初反弹，留意外资是否在台股转卖为买。
* 在美联储政策决议出炉前，台币难脱区间整理态势。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.600-29.635最新相关报导链接： --人民币汇率：11月实际有效汇率环比上升1.3%，创纪录新高-BIS --《焦点》通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将采取行动--总裁德拉吉 --《综述》美国数据面继续向好，再度表明经济动能增加 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。