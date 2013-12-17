日本股市：早盘受美国数据推动上扬，市场关注美联储会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月17日 - 日本股市日经指数周二早盘上扬，收复了周一的部分跌幅，因强劲的美国制造业数据提振了市场人气。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本周召开政策会议。
日经指数 上扬0.9%至15,291.85点，周一跌1.6%至15,152.91点，为11月20日以来最低收位。
数据显示，美国11月制造业产出连升第四个月，以及上月就业数据强劲，均增强了美联储可能在本周会议上开始缩减购债的可能性。
提振人气的另一因素是，欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)强劲，创2011年年中以来第二高点。
软银 和Tokyo Electron(TEL) 分别上涨1.4%和2%。
丰田汽车 和本田汽车 分别升0.8%和1.6%。
互联网公司Adways 和Netyear 分别大涨3.4%和4.5%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。