日本股市：早盘受美国数据推动上扬，市场关注美联储会议

路透东京12月17日 - 日本股市日经指数周二早盘上扬，收复了周一的部分跌幅，因强劲的美国制造业数据提振了市场人气。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本周召开政策会议。

日经指数 上扬0.9%至15,291.85点，周一跌1.6%至15,152.91点，为11月20日以来最低收位。

数据显示，美国11月制造业产出连升第四个月，以及上月就业数据强劲，均增强了美联储可能在本周会议上开始缩减购债的可能性。

提振人气的另一因素是，欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)强劲，创2011年年中以来第二高点。

软银 和Tokyo Electron(TEL) 分别上涨1.4%和2%。

丰田汽车 和本田汽车 分别升0.8%和1.6%。

互联网公司Adways 和Netyear 分别大涨3.4%和4.5%。(完)