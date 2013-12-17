台湾债市：主要公债盘初交易冻结，FED今晚召开会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月17日 - 台湾主要公债周二盘初交易几近冻结，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的公开市场委员会(FOMC)将于本地时间今晚开会，场上只见零星抛补，静待FOMC给出政策指引。
交易员指出，上日美国制造业数据未能为市场指出进一步方向，美债10年券殖利率上日虽微微弹升，但也还在既有区间内，未能为台债市场指出方向。
“现在就是看FED有没有什么意外，不然大家还是在等殖利率弹高承接。”一银行交易员说。
早盘暂见五年债102/11 及10年债102/10 零星数笔成交，殖利率均稳在平盘附近。
美国公债价格周一下跌，此前公布制造业数据好坏不一，而投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周公布政策声明。指标10年期美国公债价格 下跌3/32，收益率(殖利率)报2.879%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率在亚洲盘变化不大，目前报在2.87%附近
* 五年券殖利率平盘附近游走，存续期更短公债持续吸引买兴予五年券支撑
* 长券端于处所成交利率持于近期水准，压制殖利率曲线后端
* 预料FOMC会议不致出乎市场意外，有助台债市场微幅偏多
* 观察后续发债计划是否引发换券压力
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.66-1.68%
* 五年公债102/11：1.06-1.08%
本地时间10:17时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率弹0.3基点报1.6700%
* 102/11期五年公债殖利率跌0.2基点报1.0680%
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--《焦点》全球企业扩张呈现不均衡格局，欧元区PMI年末来到高位 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。