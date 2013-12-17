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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 10:22 BJT

台湾债市：主要公债盘初交易冻结，FED今晚召开会议

路透台北12月17日 - 台湾主要公债周二盘初交易几近冻结，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的公开市场委员会(FOMC)将于本地时间今晚开会，场上只见零星抛补，静待FOMC给出政策指引。

交易员指出，上日美国制造业数据未能为市场指出进一步方向，美债10年券殖利率上日虽微微弹升，但也还在既有区间内，未能为台债市场指出方向。

“现在就是看FED有没有什么意外，不然大家还是在等殖利率弹高承接。”一银行交易员说。

早盘暂见五年债102/11 及10年债102/10 零星数笔成交，殖利率均稳在平盘附近。

美国公债价格周一下跌，此前公布制造业数据好坏不一，而投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周公布政策声明。指标10年期美国公债价格 下跌3/32，收益率(殖利率)报2.879%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率在亚洲盘变化不大，目前报在2.87%附近

* 五年券殖利率平盘附近游走，存续期更短公债持续吸引买兴予五年券支撑

* 长券端于处所成交利率持于近期水准，压制殖利率曲线后端

* 预料FOMC会议不致出乎市场意外，有助台债市场微幅偏多

* 观察后续发债计划是否引发换券压力

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.66-1.68%

* 五年公债102/11：1.06-1.08%

本地时间10:17时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率弹0.3基点报1.6700%

* 102/11期五年公债殖利率跌0.2基点报1.0680%

以下为最新相关报导链接：

--《美债周二展望》公债价格受经济数据好坏不一影响走低，静待FED消息

--美国金融：美联储主席贝南克称加强沟通和透明度对危及后政策至关重要

--《综述》美国数据面继续向好，再度表明经济动能增加

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--《焦点》全球企业扩张呈现不均衡格局，欧元区PMI年末来到高位 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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