台湾股市：科技股提振大盘反弹，日月光股价跳涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月17日 - 台湾股市周二在电子股 拉抬之下反弹，权重股台积电 上涨2%，半导体业者日月光 扭转跌势跳涨超过5%。
0204 GMT，加权股价指数 上涨0.8%报8,381,31点。此前开高0.5%。
日月光因涉嫌排放工业污水，股价在过去五个交易日股价累计下跌约15%，该公司周二发表声明称，其高雄厂仍正常运作，并否认在厂区非法埋设地下暗管排放污水。
电子类股跳涨1%，金融保险类股 上涨0.6%。
美时 下跌7%至跌停板，此前媒体报导称美国药商Alvogen同意以2亿美元收购美时的67%股份。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。