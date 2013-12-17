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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 10:35 BJT

台湾股市：科技股提振大盘反弹，日月光股价跳涨

路透台北12月17日 - 台湾股市周二在电子股 拉抬之下反弹，权重股台积电 上涨2%，半导体业者日月光 扭转跌势跳涨超过5%。

0204 GMT，加权股价指数 上涨0.8%报8,381,31点。此前开高0.5%。

日月光因涉嫌排放工业污水，股价在过去五个交易日股价累计下跌约15%，该公司周二发表声明称，其高雄厂仍正常运作，并否认在厂区非法埋设地下暗管排放污水。

电子类股跳涨1%，金融保险类股 上涨0.6%。

美时 下跌7%至跌停板，此前媒体报导称美国药商Alvogen同意以2亿美元收购美时的67%股份。(完)
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