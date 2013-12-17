韩国股市：受全球经济乐观迹象提振而上扬，静待美联储决议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔12月17日 - 韩国股市周二早盘从上日的三个月收盘低点反弹，随全球市场走势走升，此前欧美数据向好激励市场对全球经济的乐观看法；与此同时投资人则静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的会议。
0136GMT，综合股价指数 上涨0.7%，报1,975.1点，可望中止此前连五个交易日的跌势。
“全球经济展望较为光明的迹象，提供了空头回补的理由；但美联储几日内或公布是否减码决定，因此预计市场仍将震荡，”友利投资证券市场分析师Kim Byung-yeon表示。
接近中午时分，外资在韩国股市买超146亿韩元，或将结束此前连五日的卖超。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。