韩国股市：受全球经济乐观迹象提振而上扬，静待美联储决议

路透首尔12月17日 - 韩国股市周二早盘从上日的三个月收盘低点反弹，随全球市场走势走升，此前欧美数据向好激励市场对全球经济的乐观看法；与此同时投资人则静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的会议。

0136GMT，综合股价指数 上涨0.7%，报1,975.1点，可望中止此前连五个交易日的跌势。

“全球经济展望较为光明的迹象，提供了空头回补的理由；但美联储几日内或公布是否减码决定，因此预计市场仍将震荡，”友利投资证券市场分析师Kim Byung-yeon表示。