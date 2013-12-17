《外汇专栏》若Keystone输油管项目被美国否决，加元2014年或将走软

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 朱晓军

路透伦敦12月16日 - 美国政府如果否决从加拿大西部每日向墨西哥湾运输83万桶油砂原油的Keystone项目，将可能预示加元2014年走软。

加元兑美元周一报约1.0580加元，已经从12月4日触及的三年半低点1.0708反弹，但存在重新下跌的空间。

月线图一目均衡云区的顶部将是加元兑美元一个明显的目标位，目前在1.1060加元。

美国预计将在明年初对Keystone XL输油管项目作出决定。

拿下这一通往得克萨斯州炼厂的输油管项目，对加拿大的经济意义不可低估，但外汇市场也许不是很清楚这一点。

加元通常被看作一种大宗商品货币，与原油价格相关性很强，而加拿大是主要的产油国。

但如果加拿大无法将其油砂原油推向市场，就无法获得收入，从而也不能增强加元的吸引力。

上述输油管项目将能连接加拿大阿尔伯塔省的油田与得克萨斯州的炼厂，价值54亿美元。

加拿大的问题在于，目前从地面提取油砂原油需要燃烧大量化石燃料，导致碳污染，而这与美国总统奥巴马控制气候变化的立场相悖。

奥巴马很难默许在加拿大西部进行碳排放，因为美国政府自2009年起，一直在国内对煤炭生产和使用严格实施环保规定。

John Podesta重返白宫并担任“总统顾问”，也令局面更为复杂。Podesta主要为奥巴马提供能源和气候变化问题的建议。他曾基于环境原因反对过Keystone XL项目，所以很难相信他的观点不会在某种程度上影响奥巴马。

**贴水**

加拿大西部重质混合原油1月合约较西德克萨斯中质原油(WTI) 大幅贴水，而WTI自身相对布兰特原油期货 也大幅贴水。

这就提出了一个疑问：美国为何要为得克萨斯州的炼厂增加供应，从而打压WTI价格呢？

此前支持输油管计划的美国独立石油生产商Continental Resources 周五表示，从美国的角度来看，已经不再需要该项目。

若美国对Keystone XL项目做出不利于加拿大的决定，那么对于加拿大西部省份将更多石油推向市场的能力，将构成沉重打击。