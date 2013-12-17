中国债市动态：资金仍承压现券趋弱，国债期货新合约成交寥寥

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券走势趋弱。资金面依旧承压，然央行公开市场逆回购继续未现身，打击机构信心。
此外，昨日上市零成交的五年期国债期货新合约TF1409 ，今日截止目前仅一笔成交。交易员认为，相对近月合约，远月产品流动性本就偏差，且亦表明市场对中长期债市走向预期尚不明朗。
“(现券)收益率稍稍上来一点。央行没做逆回购，虽然市场还是有一定预期的，但现在资金紧张，真没做操作，机构情绪不太好。”华东一银行交易员称。
中国银行间市场周二早盘质押式回购利率 隔夜微降，但七天和14天品种报价小升。市场人士表示，资金呈进一步紧张迹象，央行公开市场继续暂停逆回购操作，推升谨慎预期，且月中还面临财税上缴压力，导致场内融出资金机构寥寥。
虽然本周起资金面转现紧张态势，但央行公开市场周二七天期逆回购继续暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。
对于国债期货远月合约成交寥寥的问题，上海一券商交易员表示，“相比近月的，远月产品的流动性就是会差一些，...再说新合约是明年9月交割的，实在太远了，别说9月了，这一周之后市场到底怎么走感觉都说不清楚。”
五年期国债期货合约1409 早盘收报92.12元，该合约于周一上市交易，挂盘基准价为92.254元。上市首日零成交，今日早盘成交一手。
剩余期限约6.8383年的固息国债130020券最新报价 为4.60%/4.50%，上交易日末笔为4.5900%/4.5250%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。