中国债市动态：资金仍承压现券趋弱，国债期货新合约成交寥寥

路透北京12月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券走势趋弱。资金面依旧承压，然央行公开市场逆回购继续未现身，打击机构信心。

此外，昨日上市零成交的五年期国债期货新合约TF1409 ，今日截止目前仅一笔成交。交易员认为，相对近月合约，远月产品流动性本就偏差，且亦表明市场对中长期债市走向预期尚不明朗。

“(现券)收益率稍稍上来一点。央行没做逆回购，虽然市场还是有一定预期的，但现在资金紧张，真没做操作，机构情绪不太好。”华东一银行交易员称。

中国银行间市场周二早盘质押式回购利率 隔夜微降，但七天和14天品种报价小升。市场人士表示，资金呈进一步紧张迹象，央行公开市场继续暂停逆回购操作，推升谨慎预期，且月中还面临财税上缴压力，导致场内融出资金机构寥寥。

虽然本周起资金面转现紧张态势，但央行公开市场周二七天期逆回购继续暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

对于国债期货远月合约成交寥寥的问题，上海一券商交易员表示，“相比近月的，远月产品的流动性就是会差一些，...再说新合约是明年9月交割的，实在太远了，别说9月了，这一周之后市场到底怎么走感觉都说不清楚。”

五年期国债期货合约1409 早盘收报92.12元，该合约于周一上市交易，挂盘基准价为92.254元。上市首日零成交，今日早盘成交一手。