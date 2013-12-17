韩国汇市：韩元早盘近持平，投资者等待美联储决议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
近期乐观的经济指标以及美国达成预算协议，愈发让人预期美联储可能在12月的政策会议上开始缩减量化宽松政策。这次会议将在周二稍晚开始，于周三结束。
路透访问的63名分析师中，29名预计美联储会在12月或1月缩减刺激计划，其余33名则预计美联储将于3月开始行动。
“在美联储政策会议结束前，我认为市场将不会打破目前的僵局，”一名外汇交易员称。
韩国综合股价指数 上升0.7%，报1,974.18点。
12月三年期公债期货 上涨0.04点，受仓位调整和企业国外需求影响。
0210GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,051.8 1,051.5
日圆/韩元 10.2008/087 10.2106
韩国公债期货 * 105.86 105.82
韩国综合股价指数(KOSPI) 1,974.18 1,961.15
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。