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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 10:51 BJT

韩国汇市：韩元早盘近持平，投资者等待美联储决议

近期乐观的经济指标以及美国达成预算协议，愈发让人预期美联储可能在12月的政策会议上开始缩减量化宽松政策。这次会议将在周二稍晚开始，于周三结束。

路透访问的63名分析师中，29名预计美联储会在12月或1月缩减刺激计划，其余33名则预计美联储将于3月开始行动。

“在美联储政策会议结束前，我认为市场将不会打破目前的僵局，”一名外汇交易员称。

韩国综合股价指数 上升0.7%，报1,974.18点。

12月三年期公债期货 上涨0.04点，受仓位调整和企业国外需求影响。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,051.8 1,051.5

日圆/韩元 10.2008/087 10.2106

韩国公债期货 * 105.86 105.82

韩国综合股价指数(KOSPI) 1,974.18 1,961.15

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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