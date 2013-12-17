中港个股：中石油贪腐案发酵，又有两位中石油高层被当局调查

路透北京/香港12月17日 - 中国对中石油系的贪腐调查继续发酵，两位了解情况的消息人士对路透表示，又有两位中石油集团的高管被中国官方调查。

消息人士称，中石油集团总会计师兼集团财务资产部总经理温青山，以及中石油 旗下石油贸易公司--中国石油国际事业有限公司总裁王立华，于上周被当局带走调查。

这两位高管本身是调查对象还是仅为对中石油集团的进一步调查提供协助，目前尚不清楚。

在这波中石油高层的严重违纪案中，先是8月26日中石油集团副总经理王永春接受调查，接着27日中石油副总裁李华林等三名高层被中国有关部门调查并即时辞去上市公司所有职务。到9月1日，原中石油董事长兼现任国资委主任蒋洁敏落马。

兼任昆仑能源董事长的李华林被中纪委调查后，在香港上市的昆仑能源 于8月份宣布，由温青山接替李华林的执董及董事长职务。

联交所周二公布，昆仑能源早盘停牌，但未解释原因。停牌前，昆仑能源周一收报14.18港元。