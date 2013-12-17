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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 17:38 BJT

表格：英国11月CPI较上年同期增长2.1%，增幅小于市场预估

以下为详细数据：

11月 10月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.1 0.1 0.2

较上年同期%　　　 2.1* 2.2 2.2

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.1 0.2

较上年同期% 1.8 1.7

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.1 0.0 0.1

较上年同期%　　　 2.6 2.6 2.7

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.1 0.0 0.1

较上年同期%　 2.7 2.7 2.7

* CPI按年增幅为2009年11月以来最小 (完)
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