表格：英国11月PPI产出物价同比升0.8%，略低于预估的增0.9%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦12月17日 - 英国国家统计局周二公布：
* 11月PPI产出物价较前月下滑0.2%，较上年同期增长0.8%(路透调查预估为较上年同期上升0.9%)
* 11月PPI核心产出物价较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.7%(路透调查预估为较上年同期上升0.9%)
* 11月PPI投入物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.0%(路透调查预估为较上年同期下降1.15%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 11月 10月 预估值
较上月(变动%) -0.2 -0.3 (-0.3) -0.1
较上年同期(变动%) 0.8 0.8 (0.8) 0.9
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) -0.1 0.0 (0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 0.7 0.8 (0.9) 0.9
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.7 -0.4 (-0.6) -0.5
较上年同期(变动%) -1.0 0.0 (-0.3) -1.15
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.4 -0.1 (-0.3)
较上年同期(变动%) -0.8 -0.2 (-0.3)
(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。