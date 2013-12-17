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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 17:37 BJT

表格：英国11月PPI产出物价同比升0.8%，略低于预估的增0.9%

路透伦敦12月17日 - 英国国家统计局周二公布：

* 11月PPI产出物价较前月下滑0.2%，较上年同期增长0.8%(路透调查预估为较上年同期上升0.9%)

* 11月PPI核心产出物价较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.7%(路透调查预估为较上年同期上升0.9%)

* 11月PPI投入物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.0%(路透调查预估为较上年同期下降1.15%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 11月 10月 预估值

较上月(变动%) -0.2 -0.3 (-0.3) -0.1

较上年同期(变动%) 0.8 0.8 (0.8) 0.9

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) -0.1 0.0 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 0.7 0.8 (0.9) 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.7 -0.4 (-0.6) -0.5

较上年同期(变动%) -1.0 0.0 (-0.3) -1.15

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.4 -0.1 (-0.3)

较上年同期(变动%) -0.8 -0.2 (-0.3)

(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)
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