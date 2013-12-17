版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 18:14 BJT

表格：欧元区11月通胀率上扬，HICP终值较前较上年同期升0.9%

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟统计局公布，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降0.1%，较上年同期上升0.9%。

欧元区CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 11月 10月 9月 8月 12年11月 13年11月 13年11月

整体 1000.0 0.9p 0.7 1.1 1.3 2.2 1.5p -0.1p

扣除能源 890.4 1.1p 1.0 1.4 1.6 1.8 1.5p 0.0p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.1p 1.0 1.2 1.3 1.5 1.3p 0.0p

扣除烟草 975.8 0.8p 0.6 1.0 1.2 2.1 1.4p -0.1p(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐