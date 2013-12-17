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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 18:18 BJT

表格: 欧元区第三季劳工成本较上年同期增长1.0%

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟统计局周二公布欧盟与欧元区第三季每小时劳工成本和薪资水平如下:

(数据为较上年同期百分比增幅)

2013第二季 2013第三季

整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 欧元区 1.1 1.4 0.3 1.0 1.3 0.4 欧盟 1.1 1.3 0.5 1.0 1.2 0.3

(完) (编译 艾茂林; 审校 隋芬)
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