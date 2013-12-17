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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 18:21 BJT

德国数据：12月ZEW经济景气判断指数升至62.0，创2006年4月以来最高

路透德国曼海姆12月17日 - 周二公布的调查显示，12月德国分析师和投资者信心增长远超预期，达到2006年4月以来最高。

智库ZEW月度调查显示，12月德国经济景气判断指数从11月的54.6升至62.0，数据带动欧元兑美元 走高。

路透访问的分析师上周预估指数升至55.0。

指数是根据对252位分析师及投资人的调查得出，调查期间为12月2日至12月16日。

12月现况指数从28.7升至32.4，预估为30.0。(完) (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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