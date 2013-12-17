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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 16:47 BJT

瑞典央行：指标利率调降25个基点至0.75%，符合市场预期

瑞典央行表示，目前预期2015年第四季回购利率平均为1.88%，先前预测为2.24%，预计回购利率要到2015年年初才会开始逐步上升。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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