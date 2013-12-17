日本债市：20年期公债收益率触及两个半月高位，稍后将迎来20年券标售

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月17日 - 日本政府公债价格周二涨跌不一，较长期公债收益率触及至少两个半月高位。
财务省周二稍晚将标售1.2万亿(兆)日圆(117亿美元)20年期公债，票息为1.6%。
现有的20年期公债收益率 微升1个基点至1.555%，为10月初以来高位，30年期公债收益率 涨2个基点至1.760%，触及三个月高点。
“我们预计最终投资者会对票息1.58%的债券存在一定需求，为9月末以来首次，”苏格兰皇家银行分析师在一份报告中指出。
“尽管12月首周以来的公债标售计划接连不断，但在此次20年期公债标售之后，本月就没有较长天期的公债标售了。”
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.090% -0.5 0.095%
五年期公债 0.215% +0.5 0.210%
10年期公债 0.685% +0.0 0.685%
20年期公债 1.555% +1.0 1.545%
30年期公债 1.760% +2.0 1.740%
10年期公债期货 <0#JGB:> 143.81 -0.05 143.86
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 白云)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。